Museumsnacht Köln

Ausgabe Oktober 2016

29.10., 19-2.59h, div. Locations, 18€, museumsnacht-koeln.de

Nacht voller Möglichkeiten: Ob Speed-Dating mit großen Meistern, Aftershow- Party im Museum Ludwig oder Lustwandeln zwischen Skulpturen und Ambientsounds. Bereits zum 17. Mal lädt der StadtRevue Verlag in Kooperation mit der Stadt Köln zu NRWs größter Museumsnacht. 47 Stationen, darunter etablierte Häuser, charmante Geheimtipps und aufregende Kunstorte, warten am 29. Oktober auf Kölns Kulturhungrige und Nachtschwärmer. Mehr als 200 Programmpunkte sorgen dabei nicht nur für die Qual der Wahl, sondern auch für ungewohnte Perspektiven. Illuminationen tauchen bekannte Kunstwerke in neues Licht, Foyers und Ausstellungsräume werden zu vibrierenden Kulturbühnen: mit viel handgemachter Musik, szenischen Lesungen, spannenden Mitmach-Aktionen für Kinder und Vielem mehr. Von 19.00 bis 2.59 Uhr gibt es mit nur einem Ticket Zutritt zu allen teilnehmenden Häusern, Ausstellungen und Programmpunkten. Und natürlich freie Fahrt auf den fünf Shuttlebusrouten quer durch Köln.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets.

