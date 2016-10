Ausgabe Oktober 2016

29.10., 20h, Gaffel am Bock, Konrad-Adenauer-Platz 2, 51465 Bergisch Gladbach, 10€

Volles Haus, beste Stimmung und Abtanzen bei Klassikern, aktuellen Hits und kölschen Tön. Die Premiere der „Brauhaus Beats“ im Gaffel am Bock war ein voller Erfolg. Jetzt geht die Tanzparty in die zweite Runde. Am 29. Oktober gibt es wieder eine musikalische Zeitreise von den 80er Jahren bis heute. Die DJs Oliver Wiebel und Jürgen Bender sowie Live-Acts werden im historischen Ballsaal, der gerade mit neuester Sound- und Lichttechnik ausgestattet wurde, viele Highlights setzen.

