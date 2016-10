PEEPING TOM zurück im Schauspiel Köln

Ausgabe Oktober 2016

Anzeige: Die belgische Kompanie kommt mit MOEDER ins Depot 1

„So surreal verrückt, so grausam, zärtlich und hintergründig zugleich wie „Peeping Tom“ weiß oder wagt kaum jemand sonst in der zeitgenössischen Tanzszene auf der Bühne zu erzählen.“ (tanznetz 2013)

Im Oktober freut sich das Schauspiel Köln auf ein ganz besonderes Tanzgastspiel: Die belgische Kompanie PEEPING TOM kommt mit dem zweiten Teil der Trilogie „VADER MOEDER KINDEREN“ am 20., 21. und 22. Oktober 2016 ins Depot 1 zurück.

Die im Jahr 2000 gegründete Gruppe Peeping Tom, genauer gesagt das argentinisch/französische Künstlerduo Gabriela Carrizo und Franck Chartier, hat ein sehr eigenes und originelles Profil. Im Schauspiel Köln sind sie zum vierten Mal zu Gast.

Während es in „Vader“, dem ersten Teil, um das Alter ging, hat „Moeder“, die Erinnerung zum Thema. Wenn sich der Vorhang zu dem Tanztheaterstück „Moeder“ hebt, taucht das Publikum in eine unsichere Welt ein, in der die festen Identitäten und Topographien, an denen sich unsere Bewegungen und Wahrnehmungen sonst orientieren, sofort ins Wanken geraten. Wo sind wir genau? Und welche von all diesen Personen ist die Mutter? Ist sie überhaupt anwesend? Und wenn sie abwesend ist, verkörpert sie nicht die Abwesenheit schlechthin, der die Darsteller durch Bewegung, Klang, Tanz, verbale und nonverbale Sprache Ausdruck verleihen? Weit davon entfernt, die Hauptperson zu sein, verweilt die Mutter zögernd in einer Ecke der Unentschlossenheit.

Peeping Tom untersucht das Thema Erinnerung und seine zentrale Figur, die Mutter, mit demselben zärtlichen und zugleich bitteren Blick auf die Realität, der all ihre Produktionen kennzeichnet. „Moeder“, zugleich lustig und unheimlich, wirkt verstörend und dennoch merkwürdig vertraut: Wir erkennen darin unsere übermäßige Faszination an der Bedeutung der Welt und betrachten zugleich amüsiert unsere zögernden Versuche, diese unseren Vorstellungen anzupassen.

Weitere Informationen zum Tanzgastspiel finden Sie unter http://www.schauspiel.koeln/spielplan/monatsuebersicht/moeder/1648/

