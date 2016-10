Trampolin-Spaß für Groß und Klein

Ausgabe Oktober 2016

JUMP House eröffnet einen Standort in Köln.

In einer modernen Industriehalle in Köln-Ossendorf erwartet die Gäste ein Spring-, Spaß- und Actionparadies auf rund 3.800 Quadratmetern Gesamtfläche mit mehr als 110 Trampolinen und neuartigen Attraktionen. Die Idee für großflächige Trampolinparks mit vielfältigen Aktivitäten rund ums Springen stammt aus den USA: Bereits vor über zehn Jahren eröffnete in Las Vegas der erste Park dieser Art, seitdem wächst die Branche in den USA stetig auf heute über 300 Parks. Nun kommt das Original JUMP House auch nach Köln. Gleich sieben verschiedene Aktivitätsbereiche bietet das JUMP House Köln: Herz der Trampolinhalle ist das Hauptfeld FreeJUMP mit 52 zusammenhängenden Trampolinen, die auch die Wände einbeziehen.

Bei SlamJUMP geht es um Trampolin-Basketball, in gleich drei 3D-Trampolinarenen GameJUMP um eine rasante Variante von Völkerball – das so genannte 3D-Dodgeball. Das riesige Sprungkissen BagJUMP verhilft zur weichen Landung nach dem Sprung. In der Battle Box treten Nachwuchsgladiatoren auf einem schmalen Balken gegeneinander an. Auch einige JUMP House Neuheiten warten in Köln auf sport- und actionbegeisterte Gäste jeder Altersklasse: Beim Actionspiel SurvivalJUMP muss man einem rotierenden Balken springend und duckend ausweichen. Und in der Ninja Box, einem Hindernisparcours mit drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden – bekannt aus dem TV – sind neben Kraft und Balance vor allem Geschick und Mut gefordert. Für Events wie Geburtstage, Schulausflüge und Firmenfeiern sowie zum Zuschauen und Erholen nach dem Springen bieten moderne Aufenthalts- und Gastronomiebereiche im JUMP House Köln reichlich Platz.

Köhlstr. 10 (Ossendorf), Ö: Di-Do 15-21h, Fr 13-21h, Sa 10-22h, So 10-20h, in den Herbstferien zusätzlich: Mo-Fr 10-21h, Offizielle Eröffnungsfeier: 14.10., 10 bis 21 Uhr; www.jumphouse.de/koeln

