Internationales Köln Comedy Festival

Ausgabe Oktober 2016

20.10. bis Sa 5.11., diverse Spielorte, 0221-28 01, www.kölnticket.de

Auch 2016 bewegt sich das „Internationale Köln Comedy Festival“ auf Erfolgskurs. 17 Tage lang, vom 20.10. bis zum 5.11., verteilen sich gut 130 Solo- und Mixed-Shows mit mehr als 200 Künstlern auf insgesamt 18 Locations. Die Künstlerliste liest sich wie das Who is Who der Comedyszene: Ralf Schmitz (Foto), der am 24. Oktober im Musical Dome auftritt, Chris Tall, Johann König, Pawel Popolski, Hennes Bender und Bastian Pastewka sind nur ein paar Beispiele. Neben den arrivierten Stars der Szene haben seit jeher auch die jungen, hoffnungsvollen Nachwuchstalente ihren festen Platz im Festivalkalender- etwa im Atelier Theater. Dort zeigen unter anderem Johnny Armstrong (22.10.), Andreas Weber (30.10.) und Lena Liebkind (2.11.) jeweils ihr erstes abendfüllendes Solo. Ebenfalls noch recht neu auf den großen Bühnen – aber schon sehr erfolgreich – ist Faisal Kawusi, der am 4. November im Club Bahnhof Ehrenfeld zu sehen ist.

