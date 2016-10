Ausgabe Oktober 2016

Rautenstrauch-Joest-Museum, Tel. 0221-22 13 13 56, Di-Mi + Fr-So 10-18h, Do 10-20h, 10/8€. Bis 9.4.17.

Jedes Jahr brechen Millionen von Gläubigen aller Religionen zu Pilgerstätten in aller Welt auf. Aber Warum? Die Ausstellung „Pilgern – Sehnsucht nach Glück“ im Rautenstrauch-Joest-Museum geht dieser Frage nach. Vierzehn Pilgerstätte werden in den Räumen inszeniert, wobei sowohl spirituelle, politische, wirtschaftliche und touristische Perspektiven eingenommen werden. Auch Köln zählt, wegen der Reliquien der Heiligen Drei Könige und der Heiligen Ursula, zu den beliebten Pilgerstätten des Christentums. Zudem werden kostbare Objekte ausgestellt, z.B. ein mit Koransprüchen besticktes Sufigewand aus Afghanistan aus dem Jahr 1874, durch das die Besucher mit dem mystischen Zweig des Islam in Berührung kommen. -ar

