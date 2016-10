Ausgabe Oktober 2016

27.10., 20h, E-Werk Köln, 0221-28 01, www.kölnticket.de, 74,50€

Nicht nur Anhänger von Gitarren-Sounds werden bei dem Namen Jeff Beck hellhörig. Schließlich hat der Brite, der 1944 in London geboren wurde, in seiner langen Karriere schon enorm viel erreicht. Nicht weniger als acht Grammys nennt er sein Eigen. Zweimal wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen: zum einen 1992 als Mitglied der Yardbirds und zum anderen 2009 als Solokünstler. Als solcher brachte er Mitte Juli dieses Jahres, nach sechs Jahren Pause, wieder ein Studioalbum heraus. „Loud Hailer“, so der Name, ist das bereits 20. Solowerk von Jeff Beck: „Ich wollte meine Meinung zu einigen verrückten Sachen abgeben, die ich in der heutigen Welt bemerke, und ich fand die Idee, auf einer Kundgebung zu sein und ein Megaphon zu benutzen, um meine Sicht der Dinge hinauszurufen, einfach perfekt“. Wie das Ganze live klingt, können seine deutschen Fans auf zwei Konzerten hierzulande miterleben.

