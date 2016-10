Kölsche Weihnacht zum Mitsingen

Ausgabe Oktober 2016

Björn Heusers Weihnachtsjeföhl 2016 im Gaffel am Bock

Das Repertoire für das kölsche Weihnachtsmitsingkonzert reicht von kölschen Klassikern bis hin zu neuen kölschen Weihnachtsliedern. Songs aus Björn Heusers zahlreichen Liedermacher-Alben, Stücke aus dem Projekt „Montagslieder“ und viele weitere Schätzchen werden präsentiert. Es darf mitgesungen, zugehört, nachgedacht und gelacht werden. Zu Weihnachten ist der kölsche Barde ausnahmsweise nicht allein auf der Bühne. Im Bocker Saal will er gemeinsam mit seiner Band, bestehend aus Christian Kock an den Tasten, Ralf Hahn am Bass und Volker Dahmen als Multiintrumentalist an Quetsch, Flitsch und Co, ein musikalisches Weihnachtsjeföhl vermitteln.

1.12., 20h, Bocker Saal im Gaffel am Bock, Konrad-Adenauer-Platz 2, 51465 Bergisch Gladbach, www.gaffel.de/tickets

