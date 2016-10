Lord of the Dance – “Dangerous Games“

Ausgabe Oktober 2016

26.10., Lanxess-Arena, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de, 67,95-86,35€

Auch wenn ihr Erfinder Michael Flatley bei den anstehenden beiden Tourneen nicht selbst auftritt, wird die irische Steppshow Lord of the Dance wieder ein mitreißendes Bühnenereignis sein. Schließlich hält der Meister bei der neuen Show „Dangerous Games“ als Choreograf und Regisseur weiterhin die Fäden in der Hand. Die Verbindung aus Folklore, modernen Elementen und irisch-amerikanischem Stepptanz mit einer Prise Flamenco wird auch diesmal das Publikum begeistern.

