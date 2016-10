Théo und Hugo

Ausgabe Oktober 2016

F 2016, R: Olivier Ducastel, Jaques Martineau

In einer wilden Nacht in einem Pariser Schwulen- Sexclub verliebt sich Théo aus heiterem Himmel in Hugo. Gemeinsam durchstreifen die Beiden die Stadt im Morgengrauen auf Fahrrädern. Erst als Hugo sich daran erinnert, dass sie ungeschützten Sex gehabt hatten, gesteht er Theo, HIV-positiv zu sein. Ein Schock, der die junge Liebe auf eine harte Probe stellt. Auch wenn die ersten zwanzig Minuten mit expliziten Sexszenen einige Zuschauer abschrecken dürften, gelingt dem Regie- Duo ein einnehmender und genau beobachteter Blick auf den Beginn einer Liebesgeschichte, der auch ein nichtschwules Publikum in seinen Bann zieht.

