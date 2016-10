ART.FAIR Vernissage

Ausgabe Oktober 2016

26.10., 17h, Koelnmesse, www.art-fair.de

Der Startschuss zur 14. Ausgabe der „ART.FAIR I Messe für moderne und aktuelle Kunst“ fällt in diesem Jahr am 27. Oktober (Vernissage am 26. Oktober). Bis zum 30. Oktober 2016 zeigen dann mehr als 100 Galerien in den Hallen 1 & 2 der Koelnmesse ein vielversprechendes Spektrum nationaler und internationaler Kunst aus Gegenwart und Moderne. Hochkarätiges, internationales Galerienumfeld Erstmalig wird die Galerie Heike Curtze und Petra Seiser (Wien, Österreich) auf der ART.FAIR vertreten sein. Maßgebend verantwortlich für die Etablierung der Wiener Aktionskunst, wird sie unter anderem Arbeiten von Spitzenkünstlern wie Christian Ludwig Attersee, Chloe Piene, Hermann Nitsch und Arnulf Rainer vorstellen. Mit eindrucksvollen Skulpturen international bekannter Künstler wird sich auch Galerie Scheffel aus Bad Homburg zum ersten Mal auf der ART.FAIR präsentieren. Hierzu zählen unter anderem Werke von Laura Ford, die Großbritannien bereits auf der Venedig-Biennale vertreten hat, David Nash und Stefan Rohrer so wie der weltweit bekannte spanische Künstler Jaume Plensa. Die Bonner Galerie Judith Andreae zeigt bei ihrem Début vier junge Künstler von der Akademie der Bildenden Künste München. Am Stand der Schultz Gallery Beijing entdecken die Besucher aktuelle künstlerische Positionen aus China, darunter Arbeiten des Künstlers Chen Wenbo. An der diesjährigen Ausgabe der ART.FAIR nehmen nicht nur Galerien aus dem Europäischen Umland teil, sondern auch solche von fernen Kontinenten. Ein besonderes Highlight bildet hier erneut die Taiwan Contemporary Art Show. Auf einer Fläche von rund 100qm erhalten Besucher einen exklusiven Einblick in die taiwanesische Kunstszene. In der von Yu-Chieh Lin kuratierten Sonderschau »Hyperactive Symptoms of Contemporary Art« werden aufstrebende wie etablierte Künstler z.B. aus den Bereichen Malerei, Video und Skulptur gezeigt. Galerie Able Fine Art NY aus New York zeigt in Köln den koreanischen Künstler Jeon Nak und rundet damit das internationale Teilnehmerfeld zur 14. Ausgabe der ART.FAIR ab. Die ART.FAIR zeigt auf eine ganz besondere Weise die Welt von moderner und aktueller Kunst. In diesem Jahr wird die ART.FAIR Als offizieller Partner wird Lexus auch vor Ort mit mehreren Fahrzeugen präsent sein. Nach Ende der offiziellen Eröffnung am Vernissage Tag (Mittwoch, 26.10.) präsentiert der Mobilitätssponsor im Gastrobereich der Messe (Halle 2) die LEXUS Vernissage-Party bei der dann DJ Willem (bekannt durch Blitzbangers) für einen ausgelassenen Ausklang des Abends sorgt.

