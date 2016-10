Ausgabe Oktober 2016

Anzeige: Im November wird die Kölner Szene um einen besonderen Markt reicher.

In den Städten Asiens gehören sie schon lange zum ganzen normalen Alltagsleben, in den USA wurden sie in den vergangenen Jahren zu hippen Events, und jetzt sind Streetfood-Märkte auch bei uns im Trend.

Am 5. und 6. November feiert mit dem Food Market der DuMont LiveKon auf dem Verlagsgelände in Niehl ein ganz besonderer Markt Premiere. Denn der Food Market, verbindet die kulinarische Vielfalt eines unkompliziert-lässigen Streetfood-Markts mit dem mediterranen Flair eines Wochenmarktes mit frischen Waren und Handwerksprodukten aus der Region.

Der neue Food Market ist aber nicht nur ein besonderes Open-Air-Event. Unter dem Motto „Industrieambiente meets Natur“ werden mehr als 30 Streetfood-Trucks und Stände mit internationalen Spezialitäten, sowie von Bauern, Bio-Läden oder Kunsthandwerkern bestückte Markt- und Getränkestände ein vielfältiges Angebot präsentieren. Straßenmusiker und ein buntes Programm für Kinder, u.a. der KidsClub des 1. FC Köln mit Maskottchen Hennes und der Hüpfbus der Kölner Verkehrsbetriebe, machen den Markt zum Erlebnis für die ganze Familie. Alle, die mit Freunden und Familie einen Tag voller Genuss an einem außergewöhnlichen Ort verbringen möchten, sind am 5. Und 6. November beim DuMont Food Markt genau richtig.

Öffnungszeiten:

Sa, 5. + So. 6. November, ab 11 Uhr

Ort: Neven DuMont Gelände, Friedrich- Karl-Str. 280, 50735 Köln

3,00 Euro Mindestverzehr, (Kinder bis 14 Jahre frei)

Parkmöglichkeiten auf dem Gelände (1 €)

