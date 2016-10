Vive le Jazz 2016

Ausgabe Oktober 2016

22.10.-15.11., div. Locations, www.vivelejazz.eu

Mit einem rasanten Pre-Konzert begann am 22. Oktober in der Peugeot-Citroën-DS Niederlassung am Raderberggürtel 4 das diesjährige Festival Vive le Jazz Europe 2016. Keine geringere als die mehrfache Preisträgerin und Jazzvokalistin Filippa Gojo hieß gemeinsam mit Sven Decker (Klarinette) das ebenfalls hochgelobte Trio „Un Poco Loco“ aus willkommen. Jazzfreunde können sich in den kommenden Wochen noch auf weitere internationale Jazz-Perlen freuen: während des Festivals spielen unter anderem das Marcin Hałat Trio, Trio Wei 3, das Quartett Kaze oder das Deutsch Französisches Jazz – Elektro Tentet mit Hanna Schörken und Sébastien Jarousse sowie jeweils vier Musiker aus Köln und Paris. Vive le Jazz et Culture Europe 2016 soll sowohl die Kooperation mit Lille/Nord-pas-de-Calais-Picardie und mit Kattowitz/Schlesien fortsetzen wie auch die europäische Begegnung insbesondere mit Frankreich. Das Ziel ist eine auf Dauer angelegte Kooperation über die Förderprogramme von 2016/17 hinaus.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!