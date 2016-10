Große Hilfe für die Kleinsten

Ausgabe November 2016

Zur 14. UNICEF-Deutschland-Gala werden internationale Show-Stars erwartet.

In Zeiten von Krieg, Verfolgung, Flucht und sozialer Not leiden die Kinder am meisten. Tatkräftige Hilfe für Kinder in Not – das ist das Anliegen der UNICEF-Deutschland-Gala, die am Freitag, 25. November 2016, im großen Ballsaal des Maritim Hotels Köln stattfindet. Bereits zum 14. Mal laden das Deutsche Komitee für UNICEF, wir helfen e. V., der Unterstützungsverein von M. DuMont Schauberg für Kinder und Jugendliche, die Commerzbank AG sowie die Stadt Köln gemeinsam zu diesem Galaabend im Zeichen der guten Sache ein. Erwartet werden mehr als 1.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kunst, Kultur und Gesellschaft. Prominente UNICEF-Unterstützer geben sich die Ehre, internationale Künstler präsentieren ein Showprogramm der Spitzenklasse.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!