Jürgen Becker: Volksbegehren

Ausgabe November 2016

29.10., 20h, Theater am Tanzbrunnen

Blattläuse haben es leicht. Wenn ihnen nach Fortpflanzung zumute ist, gebären die Lausmädels ohne Zutun eines Lausbuben bis zu zehn Töchter am Tag. Sie müssen nicht fragen: „Zu mir oder zu dir? Sie fragen: „Zu mir oder zu mir?“ So einfach kann das Leben sein. Doch etwas muss ja dran sein am Sex. Jedenfalls hat sich der Austausch von Körperflüssigkeiten zwecks Fortpflanzung bei 99% der Tierarten durchgesetzt. Geschlechtliche Fortpflanzung findet man gar bei Obstbäumen, Topfpflanzen, Ziersträuchern und in Blumenrabatten, wenn darin Herren- und Damenkegelclubs des Nachts bei ihren feucht-lustvollen Ausflügen übereinander herfallen. Mit seinem neuen Programm „Volksbegehren“ meldet sich Jürgen Becker zurück auf der Bühne. Das Programm ist auch als CD erhältlich.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets und 6 CDs „Volksbegehren“

