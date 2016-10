Ausgabe November 2016

18.11.-23.12. (außer Totensonntag), tgl. 11-21h, Fr + Sa 11-22h, Platz am Schokoladenmuseum, Eintritt frei, www.hafen-weihnachtsmarkt.de

Bereits zum sechsten Mal heißt es „Volle Kraft voraus“ für den Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum. Hochwertige Ware und Kunsthandwerk, ein vielseitiges Programm sowie außergewöhnliche Speisen und Getränke laden zum gemütlichen Verweilen bei Winzerglühwein am imposanten Dreimaster-Holzschiff ein. Und erstmals in diesem Jahr – die Hochzeit auf Probe: Käpitän Ippach verheiratet auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt Liebende jeglichen Alters, Geschlechts sowie jeglicher Nationalität oder Religion für 24 Stunden in einer humorvollen Zeremonie ganz offiziell mit Urkunde. Auch altes Eheglück kann neu besiegelt werden. Jeden Samstag zwischen 14h und 18h am Bug des großen Dreimasters.

