Adams Äpfel

Ausgabe November 2016

Schauspiel Köln im Depot 1, 18. (Premiere), 23., 30.11., jew. 19.30h, 20.11., 19h

Cineasten könnten die Filmvorlage dieses Stücks kennen: In der dänischen Groteske war 2005 immerhin Mads Mikkelsen in der Rolle des Ivan zu sehen. Dieser ist Pfarrer einer kleinen Gemeinde und ein notorischer Gutmensch. Als solcher hat er seine Berufung darin gefunden, ehemalige Straftäter bei der Resozialisierung zu unterstützen. Eines Tages stößt Adam zu Ivans Schützlingen. Der äußerst gewaltbereite und misanthrope Neonazi fühlt sich von Ivans unerschütterlichem Glauben an das Gute provoziert. Fortan versucht er seinerseits, dem Pfarrer die Augen für die seiner Meinung nach brutale und trostlose Realität zu öffnen. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht. Für das Schauspiel Köln inszeniert die schwedische Regisseurin Therese Willstedt (Foto) den Stoff. -da

