Ausgabe November 2016

19.11.2016, 10h, Radisson Blu Hotel, www.juristen-lieben-alice.de/summit

Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Volljuristinnen und Volljuristen sowie Juristinnen und Juristen in der Ausbildung, die sich der LGBTI Community zugehörig fühlen. Über 100 Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und dem Ausland werden erwartet. 2015 hatte ALICE ihren Auftakt als kleine Karrieremesse, die sich hauptsächlich an Studierende richtete. Unter dem Motto „Finding Unicorns – Connecting LGBTI Lawyers“ wartet der ALICE Juristensummit 2016 mit einem vielfältigen Programm auf und bietet noch mehr Raum für Networking, Vorträge, Diskussionen und gemeinsame Aktivitäten: Besucherinnen und Besucher können viele neue Kontakte knüpfen bei den Speed-Networking Sessions, beim „Ehe für Alle“-Panel mit diskutieren, in der Messelounge mit Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern sprechen oder bei der ALICE Law Reception am Abend gemeinsam einen Drink genießen. Der Abschluss wird gemeinsam in Kölns berühmten Clubs gefeiert. Am Vor- und Folgetag warten diverse Aktivitäten auf alle Interessierten. Neben dem Programm werden sich ca. 15 Unternehmen, Kanzleien, Verbände und StartUps in der ALICE Messelounge präsentieren.

