Fashiontrends: Köln macht sich locker

Ausgabe November 2016

Münchnerinnen tragen Dirndl und in Berlin muss Kleidung schwarz sein. Klischee oder Wirklichkeit?

Das hat sich auch Europas führende Modeplattform Zalando gefragt und anlässlich ihres 8. Geburtstags das Kaufverhalten der Deutschen in sieben großen Städten unter die Lupe genommen. Für die Stadt am Rhein gilt: Wenn es um Mode geht, mögen es Kölner gerne lässig. Im Vergleich zu den anderen sechs Großstädten kaufen die Kölner Zalando-Kunden vor allem schlichte T-Shirts, gemütliche Sneaker und Sweatjacken. Weniger beliebt sind in Köln hingegen Ballerinas und Outdoorkleidung.

Zum Vergleich: Die Hauptstadt Berlin zeigt sich reiselustig mit einem überdurchschnittlichen Kauf von Reisegepäck und Sonnenbrillen, in Stuttgart mag man es hingegen lieber klassisch mit Blazer und die Münchner haben eine besondere Vorliebe für Dessous. Betrachtet wurden die Verkäufe je Produktkategorie in Köln, München, Stuttgart, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg in Bezug auf Einwohnerzahl und Zalando-Kunden, im Zeitraum von September 2015 bis September 2016.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!