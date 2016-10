Ibsen: Eine Trilogie

Ausgabe November 2016

studiobühneköln, 17., 19. u. 21.11., jew. 20h

Die Stücke von Henrik Ibsen findet man auch hierzulande regelmäßig auf den Spielplänen. Auch das Hildesheimer Theaterkollektiv Markus&Markus befasst sich seit Jahren mit den Werken des norwegischen Dramatikers. Mit Erfolg: Nicht nur zu namhaften inländischen Festivals wie Impulse und Spielart wurden sie schon eingeladen, sondern auch zu internationalen Theatertreffen in Helsinki, Oslo und sogar Singapur. Während bisher immer einzelne Produktionen eingeladen wurden, zeigen sie an der studiobühneköln erstmals eine Trilogie: Nach „John Gabriel Borkman“ (17.11.) folgen „Gespenster“ (19.11.) und schließlich „Peer Gynt“ (21.11). Markus&Markus werden die Ibsen-Stücke nicht einfach an der Vorlage entlang herunterspielen. -da

Wir verlosen 3 × 2 Tickets für den 17.11.

