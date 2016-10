Ausgabe November 2016

1.-6.11., div. Locations, www.kunstsalon.de

„Musik in den Häusern der Stadt“ des KunstSalon Köln feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Die Musik beim Festival ist ebenso abwechslungsreich wie die Orte in Köln, die sonst nicht als öffentliche Bühne zur Verfügung stehen: Privathäuser und Praxen, Lofts und Ladenlokale, Fabrikhallen und Foyers, Kellergewölbe und Kranhäuser. Beispiele für musikalische Highlights sind die Pianisten Ragna Schirmer, Soheil Nasseri und Marialy Pacheco, das Roman & Julian Wasserfuhr-Quartett, die Bands von Karl Frierson, Cosmo Klein und Jeff Cascaro sowie Jan Plewka und Alexander Paeffgen.

Wir verlosen Tickets jew. 3 × 2 Tickets für Jeff Cascaro, Soheil Nasseri, Karl Frierson, The Phunkguerilla & Cosmo Klein sowie Schnermann’s Poetryclan.

