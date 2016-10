Musik in den Häusern der Stadt: Karl Frierson

Ausgabe Oktober 2016

6.11., 19h, Ford-Werke GmbH Motorenhalle, Westgelände Tor 24, www.kunstsalon.de

Karl Frierson präsentiert Soul und Funk der Extraklasse! Wer den charismatischen Frierson bei Solo-Auftritten erlebt hat, weiß was damit gemeint ist: Die Nähe, Offenheit, Herzlichkeit und Wärme, mit der er seinem Publikum begegnet, begeistern jeden Zuhörer. Musik ist für den gebürtigen Amerikaner eine Herzensangelegenheit und die Songs sprechen ihm aus der Seele! Karl Frierson euphorisiert das Publikum mit der ihm eigenen schlafwandlerischen Sicherheit, seiner ganz besonderen Art und Weise zu singen und seiner unglaublichen Stimme. Das Kölner Motorenwerk wurde in den 60er Jahren auf dem Westgelände der Ford Werke in Köln Niehl erbaut. In den zurückliegenden 50 Jahren wurden hier insgesamt über 27 Millionen Motoren gebaut und in alle Welt – hauptsächlich in die USA – verschickt. Heute produziert das Werk den mehrfach international ausgezeichneten 3-Zylinder Ecoboost Motor für Fiesta und Focus sowie 8- und 12-Zylindermotoren für Aston Martin.

