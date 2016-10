Ausgabe November 2016

Von-Werth-Str. 2 (Gerling-Quartier), Tel. 16 90 82 80, Ö Küche: tägl. 12-24h, Ö Bar: Mo-Sa ab 9h (Open End), So ab 11h (Open End), www.rosati-koeln.de

Ursprünglich war die Eröffnung schon für Februar geplant, wegen Bauverzögerungen im Gerling Quartier wurde es dann aber doch September. Jetzt aber hat das in Düsseldorf bereits sehr erfolgreiche Bar-Café-Restaurant-Konzept Rosati auch in Köln den Betrieb aufgenommen. Für italienisches Flair vor der Tür sorgen eine Piazza und drei Brunnen. Für hohe Qualität auf dem Teller ist gesorgt: Küchenchef Salvatore Bella kochte auch schon im Hyatt. Gemeinsam mit seinem Team bereitet er Pizza-, Pasta-, Fisch- und Fleischkreationen in einer offenen Küche vor den Augen des Gastes immer ganz frisch zu. Auch auf der Cocktailkarte regiert Vielfalt. Puristen und Kölschtrinker halten sich indes lieber an ein kühles Gaffel. -da

