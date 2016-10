Ausgabe November 2016

Der Saturn am Hansaring feiert 100 Millionen Kunden in 55 Jahren.

Am Kölner Hansaring nahm die Geschichte von Saturn ihren Anfang: 1961 gründete Friedrich Wilhelm Waffenschmidt die Firma hier. 55 Jahre später gibt es deutschlandweit mehr als 150 Saturn-Märkte. In der Zwischenzeit haben mehr als 100 Millionen Kunden bei Saturn am Hansaring eingekauft.

Bei der Aktion „Saturn am Hansaring sagt 100 Millionen Mal Danke für 100 Millionen Kunden“ wird es deshalb vom 2. bis zum 6.11. (Verkaufsoffener Sonntag) nicht nur tolle Angebote geben, sondern auch ein großes Gewinnspiel: Jeder kann einen Menschen nennen, dem er „Danke“ sagen möchte und warum und womit er sich bedanken will. Unter allen Einsendungen – die sowohl per Post, im Markt oder per Mail an die Adresse danke-hansaring@saturn.de eingereicht werden können – erfüllt Saturn am Hansaring drei Wünsche.

Mehr Service geht nicht

Saturn am Hansaring verfügt neben dem fantastischen Entertainment-Haus – mit einer riesigen Auswahl an Musik, Film, Software, Games und Konsolen – auch ein nur wenige Schritte entferntes Technikhaus, welches über drei Etagen und über 10.000 Quadratmeter, ein gigantisches Sortiment aus Unterhaltungselektronik, Elektrogroß- und Kleingeräte und Haushaltswaren bietet. Alle Artikel können auch geliefert werden – teilweise noch am selben Tag.

Und es geht noch weiter, denn Saturn hat verschiedene Angebote, bei denen das Gerät nicht nur geliefert, sondern auch auf- oder eingebaut, angeschlossen, eingestellt und vor allem auch erklärt wird – egal ob Fernseher, Router oder Kühlschrank. Überhaupt steht die Beratung der Kunden im Vordergrund. Die über 150 Verkäufer am Standort werden durch Schulungen immer auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

„Saturn am Hansaring sagt 100 Millionen Mal Danke für 100 Millionen Kunden“, 2.-6.11., Saturn am Hansaring, Maybachstr. 115, www.saturn.de

