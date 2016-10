2 Jahre Tanz & Firlefanz

Ausgabe November 2016

11.11., 18h, YUCA

Nach fast genau einem Jahr und passenderweise zum zweiten Geburtstag von „Tanz & Firlefanz“ wird der liebe Empro von Sisyphon wieder bei den neun Jungs zu Gast sein, und das an alter Wirkungsstätte, dem YUCA. Im Schlepptau hat er zwei weitere Hauptstädter, und zwar die „Freudentaumel“-Members Chris Hanke und Kevin Beyer. Natürlich wird an solch einem Tag auch noch ein befreundeter Plattendreher aus dem Kölner Umfeld mit dabei sein. Die Rede ist von Alex New, der sich durch die House- und Technoreihen „Void“ und „Freunde legen auf.“ längst einen Namen gemacht hat. Die Residents von „Tanz & Firlefanz“ treten dieses Mal aller Voraussicht nach in voller Mannschaftsstärke an. Für die Visuals ist wieder ein Freund des Hauses verantwortlich, nämlich Tobi Karsch aka Sonoptix VJs.

