Ausgabe November 2016

2.11., 21h, Blue Shell

Schon der Rolling Stone nahm Adia Victoria in seine Liste der „Zehn neue(n) KünstlerInnen, die Sie kennen sollten“ auf. Sie gilt bei den meinungsmachenden Medien als unheimliche und zugleich faszinierende Songwriterin und wird für ihre schaudernden Gitarren- Riffs gefeiert. Nun kommt die junge, aus den USA stammende Künstlerin nach Deutschland. Vergangenen Mai veröffentlichte die 21-Jährige ihr Debütalbum „Beyond the Bloodhounds“. Ihr Erstlingswerk, an dem sie über drei Jahre arbeitete, handelt von jugendlicher Selbstwahrnehmung und stiller Beobachtung. Das Album strotzt vor mystischer Atmosphäre und überzeugt durch Arrangements, die Adias Südstaatenwurzeln widerspiegeln.

Wir verlosen 3 × 2 Tickets.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!