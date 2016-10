Basswerk & Pathfinder pres.: Halloween Bass

Ausgabe November 2016

31.10., 23h, Gebäude 9

Die diesjährige Halloween-Kooperation im Gebäude 9 von „Basswerk“ und „Pathfinder“ bringt zwei sehr unterschiedliche SpecialGuests hervor. Zum einen ist da Jade aus Ungarn, bekannt für deepen Neurofunk, der eine Schippe härter geworden ist, seitdem er als Labelboss des Eatbrain Labels fungiert. Zum anderen wäre da der Londoner Ray Keith, der „Dark Soldier“, der mit dem gleichnamigen Track schon in den 1990ern den Jungle düsterer gemacht hat. Sein Stilspektrum ist breit, was zahlreiche Oldschool-Hits zeigen, die spielerisch mit Soul-Vocals, Pink-Floyd-Samples oder Happy-Hardcore-Pianos umgehen. Ergänzt wird das Line-up durch Basic, Jumpat, Rinc, The Green Man und MC Chevy.

