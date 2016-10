COLOGNE FINE ART 2016 – Discover the Exceptonial.

Ausgabe November 2016

Kölns Kunstsammler-Messe bietet erneut Highlights aus Epochen der Kunst- und Designgeschichte

Vom 17. bis 20. November 2016 zeigen rund 150 Galerien und Kunsthändler Werke aus mehreren Jahrhunderten der Kunst und Designgeschichte auf der Cologne Fine Art sowie der COFA Contemporary. Das Angebot der Cologne Fine Art reicht dabei von der Antike bis hin zur Klassischen Moderne und Nachkriegskunst. Die Besucher der COFA Contemporary hingegen dürfen sich auf eine Vielzahl an exzellenten Galerien und freien Kunsträumen der zeitgenössischen Kunst freuen, die wie im vergangenen Jahr einen Querschnitt der Aktivitäten im Rheinland präsentieren. Erstmals kooperiert die COFA Contemporary in diesem Zusammenhang mit dem 2016 gegründeten Netzwerk unabhängiger Kunst-, Projekträume und Initiativen von Köln, den „Art Initiatives Cologne“ (AIC), sowie dem Kulturamt der Stadt Köln. Denn nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr soll auch in diesem Jahr nichtkommerziellen Räumen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Arbeit auf der Messe zu präsentieren.

Für junge Sammler wird es auch 2016 den Young Collectors Room geben – einen Gemeinschaftsstand der Cologne-Fine-Art-Aussteller, bei dem Objekte erworben werden können, die den hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, sich aber in einem Preisrahmen unter 5.000 Euro bewegen. Als Ort der Kommunikation dient dieser Raum nicht nur dem Handel, sondern auch der Information und der Vermittlung der Kunst.

Öffnungszeiten und Preise

Die Cologne Fine Art sowie die COFA Contemporary sind für das Publikum vom 17. bis 19. November täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr und am 20. November vom 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Tageskarten kosten jeweils 15 Euro. Für Schüler ab 13 Jahren, Studenten, Auszubildende, freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/ FÖJ), Rentner, Senioren ab 65 Jahre und Schwerbehinderte gegen Vorlage des gültigen Ausweises, sowie für Gruppen ab 10 Personen (pro Person) gibt es ermäßigte Tagestickets für 10 Euro. Studierende an deutschen Kunsthochschulen und -akademien erhalten gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises am Freitag, 17.11.2016, kostenfreien Eintritt zur Cologne Fine Art. Alle Eintrittskarten gelten als Fahrscheine für die Kölner Verkehrsbetriebe, den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und den gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).

Weitere Informationen: www.colognefineart.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!