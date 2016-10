Durch Sport in die Ausbildung

Ausgabe November 2016

Als „Köln kickt“ 2006 gegründet, steht die RheinFlanke heute für regelmäßige Angebote und Projekte der mobilen Jugend- und Flüchtlingshilfe.

Seit nunmehr zehn Jahren engagiert sich die gemeinnützige GmbH RheinFlanke für sozial benachteiligte junge Menschen und versucht, ihnen eine gute berufliche Perspektive zu ermöglichen. Finanziert werden die Projekte durch öffentliche Mittel und Spenden, u. a. durch die Aktion „wir helfen“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“, die deren Vorsitzende und Schirmherrin Hedwig Neven DuMont vor über 20 Jahren gegründet hat. Der Sport spielt dabei eine entscheidende Rolle, da er als Schlüssel zu den Jugendlichen dient. „Wir versuchen über den Sport soziale Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, zu erweitern und zu festigen, als da wären Teamplay, Respekt, Fairness und Eigenverantwortlichkeit, Frustrationstoleranz und Impulskontrolle“, erklärt der Pädagogische Leiter der RheinFlanke Dennis Diedrich.

Angesichts der stetig steigenden Flüchtlingszahlen wächst auch die Aufgabe der Städte und Kommunen, für eine angemessene Unterbringung Sorge zu tragen. Insbesondere Kinder und Jugendliche leiden häufig unter den schwierigen Bedingungen in den Notunterkünften. Spezifische Integrationsangebote für junge Menschen innerhalb dieser Unterkünfte sind daher ebenfalls ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Eingliederung in die Gesellschaft. Als flexibles, mobiles Betreuungsangebot bietet das Projekt BUS dazu eine effektive Lösung.

Mit einem umgebauten Großbus fahren geschulte Mitarbeiter täglich Flüchtlingswohnheime in ganz Köln an. Ausgestattet mit einem umfangreichen Sport- und Lernequipment, bieten sie u.a. ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm an und vermitteln erste Sprachkenntnisse. Zudem bietet der Bus die Möglichkeit, in einem integrierten Beratungsraum individuelle Probleme zu besprechen und den Integrationsprozess zu planen. So können einzelne Teilnehmer zum Beispiel in weiterführende Programme wie das Projekt H.O.P.E., ein Programm zur ganzheitlichen Integration von Flüchtlingen mit dem Fokus auf Ausbildung und Beruf, aufgenommen werden. Über 50 Festangestellte – mit Honorarleuten und Ehrenamtlern sind es etwa 100 – sind bei der Rhein- Flanke tätig. Vor 2,5 Monaten wurde eine Tochtergesellschaft namens Heimspiel gegründet, die ausgegliedert und an einen anderen Träger gebunden ist.

Dadurch kamen noch einmal etwa 30 Mitarbeiter hinzu. „Während wir in einem mobilen Ansatz sind, ist Heimspiel stationär, und da geht es darum, in Regelwohngruppen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umAs) 365 Tage im Jahr im Dreischichtsystem zu betreuen – bisher gibt es vier Wohngruppen“, so Dennis Diedrich. Neben der Verwaltung in der Kölner Südstadt ist die RheinFlanke gGmbH auf acht Standorte verteilt, u. a. in Porz-Gremberghoven, Bonn, Düsseldorf und sogar in Berlin.

