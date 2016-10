Freude am Tanzen & WIR Schwestern

Ausgabe November 2016

26.11., 23h, Odonien

Was im August eigentlich als Open-Air geplant war und leider wegen des schlechten Wetters abgesagt wurde, wird nun Ende November im Indoor-Bereich von Odonien nachgeholt. Die symphatische Truppe von Freude am Tanzen, einem bekannten Label aus Jena, bespielt den ersten Floor. Wie schon beim August-Open-Air geplant, sind Mathias Kaden und Thomas Stieler mit von der Partie. Dazu gesellt sich noch Douglas Greed – ebenfalls ein prominenter House-Produzent und -DJ. Auf dem zweiten Floor spielt das Kölner „WIR Schwestern“-Kollektiv. Aus Frankreich wird dafür Mila Dietrich eingeflogen. Neben Resident-DJane Franca kommt noch die umtriebige Sandilé vorbei. Sie hat vor Kurzem ihre erste offizielle Platte auf LIKE herausgebracht.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!