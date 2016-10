Ausgabe November 2016

Anzeige: Weinfachberaterin Bettina Duwe im Interview mit KölnTicket

Name: Bettina Duwe

Heimat: Köln

Beruf: Weinfachberaterin

KölnTicket: Ihre Weinschule „Gourmets for Nature“ blickt jetzt bereits auf ein langjähriges Bestehen zurück – was waren Erlebnisse/Kurse, die sie besonders erinnern?

BD: Wir konnten einer betrieblichen Weihnachtsfeier eines Versicherungsunternehmens noch zum Gelingen verhelfen, als der Veranstalter keine passenden Weine hatte. Glücklicherweise war ein Mitarbeiter dieser Firma bei uns Kunde. Verzweifelt rief er bei uns an, und wir konnten ihm helfen, die Feier zu retten. Die erleichterten und strahlenden Gesichter werden wir nie vergessen.

Aber vor allem erfreuen uns die vielen kleinen Momente, wenn unsere Gäste durch das Probieren völlig neue und überraschende Glücksmomente erleben.

Durch unser außergewöhnlich breites Spektrum von Weinveranstaltungen, bringen wir unseren Gäste seit über zehn Jahren die mannigfaltigen Facetten der Weinwelt näher.

Sie lernen bei uns die Aromen der Weine kennen, können Rotweine aus Europa und Übersee vergleichen, oder Rieslinge genießen. Oder sie lernen Rebsorten blind zu bestimmen, ebenso wie sie einfach nur in Champagner schwelgen können.

Dieses und vieles mehr bieten wir unseren Gästen an.

Gleichgültig ob absolute Beginner oder versierter Experte, wir haben das richtige Weinseminar für jeden.

Denn für die Freude am Genießen sind die drei wichtigsten Regeln: Probieren, Probieren und Probieren. Denn beides bedingt sich.

KT: Neben den Basis-Weinseminaren bieten Sie ja auch Seminare an, in denen Speisen mit Weinen kombiniert werden – können Sie uns dazu kurz etwas sagen?

BD: Jeder Genuß ist vielfältig und gewinnt in der Kombination. Daher erfreuen sich unsere Speise und Wein-Seminare großer Beliebtheit. Insbesondere in den Kombinationen von „Käse und Wein“, oder „Schokolade und Wein“ veredelt das richtige Zusammenspiel von Wein und Speisen den Geschmackseindruck. Wir zeigen an praktischen Beispielen, welche Vielfalt möglich ist. Ein und dieselbe Nusspraline kann mit diesem Wein nussig schmecken, während sie mit jenem Wein hingegen schokoladig schmeckt. Mit der richtigen Zugabe eines Weines ergeben sich Geschmackshighlights, die überraschende Glücksgefühle auslösen können.

KT: In der Reihe „Wein & Kultur“ sprechen Sie auch Veranstaltungsfreunde an, die nicht nur aus kulinarischem Interesse Ihr Haus besuchen. Auf was können sich die Teilnehmer an diesen Abenden freuen?

BD: Für uns ist Wein Kultur, und damit ist ein kultureller Rahmen immer eine gute Möglichkeit, um ihn gesamtheitlich zu genießen.

Daher haben wir Kölner Künstler inspiriert, bei uns zu ausgewählten Weinen zu lesen oder zu musizieren.

In der genussträchtigen Atmosphäre unserer Weinschule verbinden wir in Lesungen die Stimmung von Kriminalgeschichten mit den Aromen des passenden Weines.

Oder wir machen durch Livemusik erlebbar, wie sich die Klangwelt des Jazz mit dem Aroma eines passenden Weines harmonisch verbindet.

So wie die Musik eine Stimmung herbeizaubert und Assoziationen weckt, so verstärkt der Geschmack Emotionen und Bilder. Hierzu erläutere ich, wie die ausgesuchten Weine zur Atmosphäre der Musik beitragen.

KT: Wie viele Personen nehmen im Durchschnitt an Ihren Veranstaltungen teil und was für Menschen kommen zu Ihnen?

BD: An den Veranstaltungen in unserer kleinen Location unweit vom Comedia-Theater in der Südstadt, nehmen durchschnittlich 16 Gäste teil. Zu allermeist werden sie von guten Freunden mit einem Seminar bei uns beschenkt. Es sind Genießer oder Menschen mit Neugierde auf die vielfältigen Aromen der Weinwelt, die zu uns kommen.

Wir zeigen ihnen, wie sich diese Welt mithilfe der Weinsensorik erschließen lässt. Die Teilnehmer erfahren, wie man einen Wein richtig probiert, was man mit dem Auge schon erkennen kann und wie man die unterschiedlichen Aromen im Wein differenziert. Durch Probieren und Testen lernt man den Wein zu beurteilen, und mit Hilfe eines Aromarades in Worte zu fassen.

KT: Was ist Ihr persönlicher Favorit unter den Angeboten?

BD: Das ist schwer zu sagen. Besonders gut gefällt mir zum Beispiel „Käse und Wein“. In einem Workshop präsentieren wir köstliche Käse aus traditionelle Herstellung und kombinieren sie mit den passenden Weinen. Oder ist das Rotweinseminar doch mein Favorit? Hier geht es um spezifische Unterschiede von Rotweinen. Es werden für verschiedene Rotweintypen jeweils drei Weine miteinander verglichen, und dabei die typischen Fragen erläutert. Welche Farbe weist der Wein auf? Welche Aromen habe ich in der Nase? Welche Geschmackseindrücke helfen bei der Beurteilung des Weinqualität? Möchte ich jedoch lieber lernen den Wein in einen größeren Rahmen einzubetten, dann wären „Jazz und Wein“, oder unsere Krimi-Lesungen mit Wein sicher geeigneter.

Ich kann daher leider wirklich nichts anderes sagen, als: „es kommt darauf an“. Denn alle unserer Seminare leben von der Einzigartigkeit ihres Themas.

KT: Blick in die Zukunft – wo sehen Sie „Gourmets for Nature“ in fünf Jahren und was wünschen Sie sich für Ihre Weinschule?

BD: Weiterhin ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Köln zu sein, denn wir möchten unser Wissen weiterhin gerne teilen und dafür sorgen, dass die Kunst des Genusses durch uns weiterleben kann. Daher möchten wir die Lust am Probieren weiterhin fördern und mit unserer sensorisch-fachkundiger Anleitung, unseren Gästen mit der Freude an Wein, Gin, Whisky, ausgewählten Speisen, und kulturellen Events in fünf Jahren ebenso begeistern, wie heute.

KT: Viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für das Gespräch!