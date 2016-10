Großes „11. im 11.“-Gewinnspiel!

Ausgabe November 2016

Liebe Leserinnen und Leser,

bald steht sie wieder ins Haus: die „fünfte Jahreszeit“ wird Köln ab dem 11. November wieder fest im Griff haben. Passend dazu stellen wir euch hier ein paar Highlights der kommenden Session vor. In der LANXESS arena wir der 11.11. dieses Jahr erst am 12. gefeiert, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tut. Mit dem neuen Namen „Viva Colonia“ ist das Kölschfest wieder unterwegs. Der schwul-lesbische Karneval ist mit der „Röschen Sitzung“ vertreten und die „Schnittchensitzung begehet ihren zehnten Geburtstag. Ihr könnt bei uns wieder kräftig gewinnen.

Was ihr tun müsst:

1. Ihr Postet ein Foto von eurem letzten Karneval auf unserer Facebook-Seite mit dem Hashtag #KoelnerIllu.

2. Ihr tragt euch auf www.koelner.de wie gewohnt bis zum 24.10.2016 als Teilnehmer ein. Als Stichwort gebt ihr den Link zu eurem Foto an.

Danach wählen wir 15 Fotos aus und ihr könnt bis 14.11.2016 über die besten Fotos abstimmen. Die Beiträge mit den meisten Stimmen gewinnen.

Mit eurer Einsendung gebt ihr uns die Erlaubnis eure Fotos (die Bildrechte müssen bei euch liegen) in der Kölner Illustrierten und/oder koelner.de zu veröffentlichen.

Zu Gewinnen gibt es:

3 × 2 Tickets für die Röschensitzung am 5.2.2017

1 × 2 Tickets für die Schnittchensitzung am 27.1.2017

4 × 2 Tickets für „Viva Colonia“ am 18.2.2017

