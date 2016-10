Neighborhood Festival 2

Ausgabe November 2016

31.10., 23h, Club Bahnhof Ehrenfeld/YUCA/ARTheater

Zum zweiten Mal machen sechs Veranstaltungsreihen und ein Plattenladen gemeinsame Sache, um ein elektronisches Nachbarschaftsfest zu feiern. Darunter sind so bekannte Reihen wie „BergWacht“, „Solar“, „Tag X“ und „Tanz & Firlefanz“. Im Club Bahnhof Ehrenfeld und im YUCA werden neben einigen Locals so bekannte Künstler wie Uncage-Labelowner Marco Faraone, Luna City Express – dahinter verbergen sich Marco Resmann und Norman Weber – und Daniel Boon, der u.a. schon auf Redrum und Ostfunk released hat, an den Decks stehen. Das ARTheater bietet im Saal u.a. ein Live-Set des Niederländers Egbert und ein DJ-Set von Kiki an. Der gebürtige Finne ist insbesondere durch seine Platten auf BPitch Control bekannt. Im Basement kommen u.a. der schwedische Techno-Maniac Pär Grindvik und sein Landsmann Abdulla Rashim zum Zuge.

