Ausgabe November 2016

24.11., 20h, Palladium

Die Pixies sind in erster Linie eine Live-Band, das hat sich in all den Jahren nicht geändert. Die intensiven Shows haben so viele Fans dazu gebracht, selbst eine Band zu gründen, wie man das von kaum einer anderen Band behaupten kann.

Wir verlosen 3 × 2 Tickets.

