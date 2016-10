Popkomm und Geißböcke

Ausgabe November 2016

Anfang Oktober erschien das neue Werk der Sportfreunde Stiller „Sturm & Stille“ – es ist das siebte Studioalbum in 20 Jahren Bandgeschichte. Denny Seeber unterhielt sich mit Schlagzeuger Flo darüber.

Flo, habt ihr gedacht, als ihr euch 1996 gegründet habt, dass ihr 20 Jahre später immer noch zusammen auf der Bühne steht?

Wir haben geplant, nur für ein Konzert auf der Bühne zu stehen. Wir wollten uns umgehend on stage wieder auflösen. Das waren quasi pubertäre Punkgedanken zur Legendenbildung. Allerdings machte Marc Liebscher, seitdem unser Manager, uns einen Strich durch die Rechnung. Er versprach uns viele Konzerte, die er uns organisieren könnte. Er hält seit 20 Jahren Wort. Das ist unfassbar!

Was ist der gravierendste Unterschied zu 1996?

Wir sind definitiv sehr viel besser geworden. Haben unsere Perspektiven laufend verändert, ohne den Blick aufs Wesentliche zu verlieren. Zu Beginn waren wir wilde, ungestüme Studenten, die die Welt erobern wollten. Mittlerweile sind wir Familienväter, die die Welt erobern wollen.

Wann waren eure stürmischsten und wann eure stillsten Zeiten?

Es gab stürmische Euphorien bei Konzerten, ein Halali bei Feierlichkeiten, die wunderbar böse endeten. Es gab aber auch Gegenwind. Und die stillen Zeiten sind die Phasen der Erholung, in denen wir uns einige Monate nicht sehen. In denen jeder, was erlebt wurde, oder kreativ an neuen Ideen arbeitet. Es gibt aber auch stille Momente der Sprachlosigkeit, wo jegliche Form von Kommunikation auch mal ergebnislos bleibt.

Woher habt ihr die Inspiration und Motivation für euer neues Album genommen?

Uns inspiriert unser Leben. Kulturelle wie familiäre Einflüsse. Unser sehr tolles Umfeld, aber auch die prekären politischen Lagen. Soziale Missstände. Und der Drang, Dinge und Verläufe eher zu optimieren, als verzweifelt zu beschreiben, wie scheiße sie sind.

Wie kann man sich den Entstehungsprozess von „Sturm & Stille“ vorstellen?

Startschuss war in einer Skihütte bei Schladming. Da wurden erste Ideen nach sechsmonatiger Auszeit ausgetauscht. Allerdings auch meine neue Freeride-Technik durch den Tiefschnee. Dabei entstanden aber schon die ersten Gerüste zu „Viel zu schön“, „Sturm & Stille“ und „Ein Dienstag im April“. Danach haben wir zwei Etappen in der Toskana und drei Etappen in Hamburg fixiert. Zwischen den Studiophasen entstanden die Lieder, die immer schön aufeinander aufbauten oder eben aufeinander reagierten.

Wie lässt sich das neue Album am besten beschreiben, Flo?

Es strotzt vor Energie, um sich in manchen Momenten gehörig zurückzulehnen. Es singt zum Beispiel über die Ambivalenz zweier gleichzeitiger Gefühle, über den bedingungslosen Rückhalt einer persönlichen Beziehung, über das größte Geschenk des Lebens, über den Rausch des Lebens, über den Tod, über die Anti-Haltung gegenüber der motivationstherapeutischen Karriereleiter und über den Jubel, auf dem unser freies Leben fußt.

Was verbindest du mit Köln?

Underground – Anfangsjahre. Stolpernd durchs Belgische Viertel. „Popkomm“, irre Verbindungen mit anderen Bands. EinsLive – von Beginn an bis jetzt. Geißböcke – Konzertböcke. Mit Buffalo Tom in der Live Music Hall. Mit Stereophonics im Prime Club. Peter springend vom Balkon des Palladiums ins Händemeer der Kölner Geilheit.

