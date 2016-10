Ausgabe November 2016

Roncalli’s Panem et Circenses – Gewinnspiel

2016 wird gefeiert: 40 Jahre Circus Roncalli und 25 Jahre „Roncalli’s Panem et Circenses“. Und so lädt Roncalli-Direktor Bernhard Paul seine Gäste nun vom 9. November bis zum 8. Januar in sein prächtiges Spiegelzelt an der MesseCity Köln.

Dort erwartet das Publikum ein komplett anderes Programm als noch zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag im Frühjahr: Weltklasse- Artistik und charmantes Varieté in royalem Ambiente, kulinarisch begleitet von feinster Gourmet-Kochkunst aus dem Hause Jutta Kirberg. Neben Top-Comedian Krissie Illing aus London sind dies unter anderem die fliegenden Artisten Yves und Ambra Nichols mit ihrer verblüffenden Akrobatik, aber auch das Duo Reyal am chinesischen Mast. Des Weiteren beeindrucken das wunderschöne Trio Beautiful mit Körperbalance-Formationen und das Trio Tribertis mit Choreographien voll mitreißender Kraft und Geschwindigkeit.

Für Staunen sorgen auch Zauber-Akrobat Albert Tröbinger, Victor Moiseev, über dessen Händen die Bälle wie von Geisterhand zu schweben scheinen, und die brasilianischen Comedy-Zauberer Vic und Fabrini. Die deutsch-australische Sängerin Jean Pearl aus Köln berührt mit ihrer kraftvollen Stimme.

Spiegelzelt Köln-Deutz, Messe City Köln/Barmer Str., 9.11.2016-8.1.2017, Di-Sa 20h, So 18h, Silvesterball 19.30h, ab 135€, Tel. 37 05 05 40, www.roncalli.de

Wir verlosen 1 × 2 Tickets für die Preview am 9.11. Hier könnt ihr Mitspielen!

