Sozial/Lokal

Ausgabe November 2016

Wie Kölner Unternehmen Kultur und Sport fördern – Teil 3

Sparkasse KölnBonn

Breites Engagement für Köln und Bonn

Regelmäßig fährt ein Bus der Kreishandwerkerschaft Kölner Vorschulkinder zu Handwerksbetrieben. Die Aktion „Pänz und Handwerk“ wird von der Sparkasse KölnBonn unterstützt. Zweierlei macht das deutlich: Das Kreditinstitut ist eng mit dem Mittelstand verbunden, fördert die heimische Wirtschaft durch Kreditvergabe und Beratung. Doch nicht nur hier übernimmt die Sparkasse gesellschaftliche Verantwortung. Mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement, ihrer „Bürgerdividende“, ist sie auch einer der größten nicht-staatlichen Förderer in der Region. Bildung, Soziales, Kultur und Sport sind die Schwerpunkte.

Große Vereine wie der 1. FC Köln, die Haie, Fortuna Köln und Kulturevents wie Kölner Lichter, lit. COLOGNE oder Sommer Köln werden ebenso gefördert wie Hunderte kleinere Projekte, Initiativen und Vereine in Köln und Bonn. Im Juni hat die Sparkasse gemeinsam mit betterplace.org, Deutschlands größtem Spendenportal, die Internetseite www.gut-fuerkoeln- und-bonn.de gestartet. Diese erste Online-Spendenplattform für Köln und Bonn ermöglicht es Vereinen und Initiativen, Spenden für ihre gemeinnützigen Projekte zu werben. Zum Start stellte die Sparkasse KölnBonn 10.000 Euro für eine Verdoppelungsaktion zur Verfügung. Wegen des großen Erfolgs stellt das Institut dieselbe Summe für eine weitere Verdoppelungsaktion am 29. November 2016 bereit.

Weitere Infos unter gut.sparkasse-koelnbonn.de.

Kreissparkasse Köln

Käthe Kollwitz Museum: Kunst sehen – Leben erfahren

Wenn man mit dem gläsernen Aufzug mitten in der Kölner Neumarktpassage hoch in die vierte Etage fährt, erreicht man eines der unverwechselbaren musealen Kleinode von Köln. Die Rede ist vom Käthe Kollwitz Museum Köln, das seit über 30 Jahren fester Bestandteil der vielfältigen Kulturlandschaft Kölns und der Region ist. Mit der heute weltweit umfangreichsten Kollwitz-Sammlung vermittelt dieses einzigartige Museum ein umfassendes Bild von Käthe Kollwitz (1867–1945), einer der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. In ihrer Kunst gelingt es Käthe Kollwitz, Themen wie Krieg, Armut und Tod, aber auch Liebe, Geborgenheit und Ringen um Frieden in nachdrücklicher Weise zum Ausdruck zu bringen.

Träger des Museums ist die Kreissparkasse Köln, die bereits 1983 mit dem Erwerb von 60 Zeichnungen aus einer Privatkollektion den Grundstock für die Sammlung legte und 1985 das Museum in den eigenen Räumlichkeiten eröffnete. Nach Jahren engagierter Sammeltätigkeit umfasst der Bestand des Museums inzwischen neben mehr als 300 Zeichnungen und über 550 druckgrafischen Blättern einschließlich aller Plakate das vollständige plastische Werk von Käthe Kollwitz.

Ergänzend zur ständigen Präsentation seiner Sammlung bietet das Museum regelmäßig Sonderausstellungen. Bis zum 27. November 2016 ist im Käthe Kollwitz Museum die Ausstellung „Annelise Kretschmer – Entdeckungen. Photographien 1922 bis 1975“ zu sehen.

Weitere Infos unter www.kollwitz.de.

Verkehrsverbund Rhein-Sieg

Ein Herz für Kinder und Familien: Engagement für den Bunten Kreis Rheinland e. V. und für Förderschüler mit Querwaldein e. V.

Kinder von Förderschulen haben es normalerweise schwerer, einen Zugang zur Natur zu erhalten. Eine kürzlich gestartete Kooperation zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und den Umweltpädagogen des Kölner Vereins Querwaldein e. V. will dies nun an zwei Schulen der Region ändern: Unter dem Motto „Da steckt Natur drin – mit VRS und Querwaldein e. V. ins städtische Grün“ haben Schüler der LVR-Christophorusschule in Bonn-Tannenbusch und der Wilhelm- Wagner-Schule in Bergisch Gladbach-Refrath die Möglichkeit, die Natur der Umgebung zu entdecken und zu erforschen. Dabei lassen sich für sie ganz neue Erfahrungen machen: Das Erleben mit allen Sinnen, das Einstimmen auf die Pflanzen und Tiere, das Erleben der Gemeinschaft und die Bewegung stärken nicht zuletzt die persönliche Entwicklung der Kinder.

Der VRS engagiert sich bereits seit über zehn Jahren für Kinder und Familien in der Region. So ist er auch dem Bunten Kreis Rheinland e. V. seit Langem verbunden. Dieser bietet Familien mit schwer kranken Kindern wertvolle Hilfestellung, begleitet und berät sie auf dem Weg in den Alltag. Um für eine breite Unterstützung in der Öffentlichkeit zu werben, veranstaltet der Bunte Kreis jedes Jahr das Bonner Taschenlampenkonzert vor dem Poppelsdorfer Schloss. Dieses unterstützt der VRS ebenso tatkräftig, wie er über die Jahre hinweg immer wieder dazu beigetragen hat, neue Angebote für betroffene Familien zu schaffen.