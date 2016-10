Was kreucht und fleucht da?

Ausgabe November 2016

Im November gibt es im Kölner Zoo wieder die Lange Nacht im Aquarium

Im Aquarium des Kölner Zoos eröffnen sich den Besuchern Unterwasserwelten, in denen eine große Tiervielfalt ein neues Zuhause gefunden hat. In rund 70 geografisch angeordneten Aquarien sind nicht nur Fische unterschiedlichster Art, sondern auch zahlreiche Wirbellose wie Anemonen, Korallen, Seesterne, Muscheln und Krebse anzutreffen. Zu den großen Aquarien zählt das 20.000 Liter fassende „Tanganjikasee- Becken“, in dem sich eine große Vielfalt an Buntbarschen des Ostafrikanischen Grabenbruchs tummelt. Korallenfische, die sich inmitten echter Korallen tummeln, sowie Seeigel und Riesenmuscheln sind in einem weiteren 20.000-Liter-Becken zu bestaunen.

In der Langen Nacht erfahren die Besucher jedoch nicht nur, wie sich die Tierwelt bei Dämmerung und in der Nacht verhält, sondern auch viel Wissenswertes über Lebensweise, Bedrohung und Artenschutz der im Aquarium, Terrarium und Insektarium gehaltenen Tiere. Zu diesem Zweck stehen zahlreiche Stände mit umfassenden Informationen bereit. Hinzu kommen interaktive Forscherstationen zu Themen wie „Kleinlebewesen im Wasser“ oder die Fossilien-Wühlkiste. Bei Sonderfütterungen von Krokodilen, Piranhas, Lungenfischen bekommen Besucher einen be sonderen Blick auf die Tiere und ihre natürlichen Verhaltensweisen. An einer Lupenstation bekommen Entdecker Einblick in den Mikrokosmos eines Wassertropfens. Ein weiterer Höhepunkt ist traditionell das Schabenrennen, bei dem Besucher auf den Gewinner wetten und ganz nebenbei Spannendes über die Biologie und Lebensweise der bei vielen nicht so beliebten Sechsbeiner erfahren können. Für besonders Wissbegierige gibt es Führungen hinter die Kulissen von Aquarium und Terrarium. Dort bekommen sie neben Einblicken in Technik, Aufzucht- und Quarantänestation auch Informationen aus erster Hand. Daneben gibt es außerdem die Ausstellung „InsektenART“. Die Künstlerin Lisann Horn ist zur Langen Nacht selbst vor Ort und lässt sich beim Radieren über die Schulter gucken – Auge in Auge mit den lebenden Insekten. Das Kristin Brodersen Trio sowie eine Cocktail- und Erfrischungsbar runden die Atmosphäre ab.

Lange Nacht im Aquarium, 19.11., 18-23h, www.koelnerzoo.de

