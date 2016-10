Zauber der Zeit

Ausgabe November 2016

Holiday on Ice gastiert mit neuer Produktion „Time“ in Köln

Am 21. und 22. Januar 2017 heißt es: It’s (show)time! Dann macht die neue Holiday-on-Ice-Produktion halt in der Kölner LANXESS arena und schickt die Zuschauer auf eine Reise zu den schönsten Erlebnissen, die das Leben zu bieten hat. Zu erwarten sind wieder jede Menge Glitzer, Glamour und Gefühl auf dem Eis.

Die gute alte Zeit

If I could turn back time, if I could find a way. Zu Deutsch: Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte, wenn es da nur eine Möglichkeit gäbe. Das, was damals in den 80er Jahren Poplegende Cher in ihrem Song voller Herzschmerz zum Ausdruck brachte, scheint in unserer schnelllebigen, hochdigitalisierten Welt ein immer größeres Bedürfnis zu sein. Die schönen Momente noch einmal erleben, eine Reise zurück in die Vergangenheit, zurück in eine bessere Zeit. Einen Einblick in längst vergangene Tage gibt die neue Holiday-on-Ice-Produktion „TIME“. „Zeit ist ein so wichtiges Gut in den heutigen, schnelllebigen Tagen“, erklärt Henrik- Jan Rinner, Geschäftsführer Holiday on Ice. „Die neue Show TIME ist wie ein Fotoalbum voller schöner Schnappschüsse. Sie entführt den Zuschauer aus dem Alltag, lässt uns träumen und die Zeit für einen Moment stillstehen.“ Und wie man es von der weltweit erfolgreichen Eisrevue erwartet, sorgen etliche Eiskunstläufer und Akrobaten in handgefertigten Kostümen bei ausgeklügelten Licht- und Soundkonzepten dafür, dass diese Vision zur Realität wird.

Zeitlose (Eis-)Kunst

Hinter dem neuen Showkonzept steht kein geringerer als Regisseur David Liu, selbst Eiskunstläufer, der seit den 1990er Jahren für die Choreografien von Eisshows auf der ganzen Welt verantwortlich zeichnet. Mit „TIME“ greift er auf eine Erfolgsformel der vergangenen Jahrzehnte zurück: einen Mix aus traditionellem Eiskunstlauf, gepaart mit Akrobatik, Spezialeffekten und Musik, die ins Ohr geht. Zeitaufwendig die Vorbereitung, zeitlos die Umsetzung, so scheint die Devise. Thematisch geht es in der Show um die Momente des Lebens, die in besonderer Erinnerung bleiben: die erste große Liebe, der erste Kuss oder spannende Abenteuer. Auf der Eisfläche, ihrer Bühne, drehen die Künstler Pirouetten, bieten waghalsige Stunts dar und setzen alles daran, zumindest für einen Abend die Grenzen der Zeit verschwimmen zu lassen.

Vergangene Tage, moderne Zeiten

Was die Zeit alles hervorbringen kann, zeigt der Werdegang der nach den Weihnachtsfeiertagen benannten Eisrevue. Damals, im Jahr 1943, spielte die erste Show in Toledo im US-Bundesstaat Ohio. Erst mit neuen technologischen Entwicklungen konnte das Spektakel seine Reise um den Globus aufnehmen. So feierte Holiday on Ice im Jahre 1951 Europa-Premiere, im selben Jahr gastierte die Show dann auch erstmals in Deutschland. Heute gehört Holiday on Ice mit mehr als 328 Millionen Zuschauern zu den beliebtesten und bestbesuchten Eisshows der Welt. An diese Erfolge möchte die Produktionsfirma nun anknüpfen. Also, liebe Cher: Vielleicht braucht man die Zeit ja gar nicht zurückzudrehen. Vielleicht reicht es, einen Moment innezuhalten und die schönen Dinge des Lebens bewusst zu genießen. Einen Anfang macht da die neue Holiday-on-Ice-Produktion „TIME“. Karten sind jetzt im Vorverkauf erhältlich.

Holiday on Ice: TIME, 21.-22.1.2017, LANXESS arena, www.holidayonice.de

Wir verlosen 15 × 2 Karten unter www.koelner.de.

Teilnahmeformular Hinweis: Die Adressen der Gewinner werden von uns ggf. an die den Gewinn versendenden Unternehmen weitergeleitet. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Wir verlosen monatlich unter allen Teilnehmern 50 kostenlose Jahresabos der e-Paper-Ausgabe der „Kölner Illustrierte“ . Vorname (Pflichtfeld) Nachname (Pflichtfeld) Email (gültige Emailadresse notwendig) Telefon Strasse (Pflichtfeld) PLZ (Pflichtfeld) Ort (Pflichtfeld) Zum Schutz gegen Spam und Betrugsversuche bei unseren Gewinnspielen setzen wir ein sogenanntes CAPTCHA ein. Bitte geben Sie die im Bild enthaltenen Zeichen in das Eingabefeld ein. CAPTCHA-Lösung Immer auf dem Laufenden? Folg uns doch bei Facebook und Twitter und sei immer auf dem neusten Stand!



Wir freuen uns über dein Like und Follow!





Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!