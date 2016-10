„Raum | RÄUME“ – Fotografien – Fotokunst – Experimente

Ausgabe November 2016

Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, 24.11.-1.12., tgl. 15-19h; Vernissage: 24.11., 19h

Sechs Fotografen und Bildgestalter stellen sich die Frage: Was ist „Raum“? Bei Annäherung an das Thema wird der umgebende, physische Raum assoziiert, in dem man sich bewegt und lebt. Schnell wird aber deutlich, dass „Raum“ nicht fassbar ist, sondern begrenzt oder unbegrenzt, aufgelöst oder erweitert, eingeengt oder unendlich. Er verliert sich vom Physischen in Klangräume, Farbräume, Erlebnisräume – um nur einige zu nennen. Die Fotografen von BRENNWEITE, der Fotogruppe des kunstforum’99 e.V., Rheinbach, bilden den physischen Raum ab. Die Spannweite der Exponate reicht vom Realismus des – oft übersehenen – Alltäglichen bis zu Fiktionen bildnerischer Gestaltung mittels Belichtungstechnik und Digitalbearbeitung. Es stellen aus: Anja Kleemann-Jacks, Peter Krauß, Elke Mohr, Jens Udo Mornhinweg, Uschi Sträter und Wolfgang Winkel.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!