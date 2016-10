Ausgabe November 2016

Aachener Str. 9 (Belgisches Viertel), Tel. 0176-83 36 96 84, Ö: tgl. 12-24h, www.thebirdincologne.com

The Bird ist Deutschlands älteste und beste Premium Burger Kette. Das Interieur hält die perfekte Balance zwischen stylisch und urban, und die Burger sind von beeindruckender Größe. Bei den Zutaten wird nichts dem Zufall überlassen, das Burgerfleisch etwa wird täglich frisch gewolft. Jede Sauce ist handgemacht. Die Pommes sind werden aus der besten Kartoffelsorte händisch geschnitten. Die Ergebnisse schmecken nicht nur, sondern tragen überdies witzige Namen wie „Fat Stings Gonzales“ und „Ghetto Deluxe“. Dazu werden handgeschnittene Pommes serviert. Auch Steakfans kommen auf ihre Kosten. Es wird das feinste Fleisch der USA, Prime Grade auf dem 400 Grad heißen Lavastein Grill gegrillt. Mehr New York in Köln gibt‘s nicht.

