Theater in der Kölner Südstadt

Ausgabe November 2016

Anzeige: Das COMEDIA Theater in der ehemaligen Feuerwache Vondelstraße

Das COMEDIA Theater residiert in einem 1904 erbauten Gebäude, der einstigen „Feuerwache Nr. 4 Cöln Süd“, einem stimmungsvollen, historischen Ort, ergänzt durch einen modernen Theaterneubau mit zwei Sälen. Für Freunde von Kabarett und anspruchsvoller Comedy ist das Haus ein regelrechter Pilgerort. Die Großen der Szene wie auch die Newcomer geben sich am Abend die Klinke in die Hand und tagsüber heißt es „Bühne frei“ für Theater für Jugendliche und Kinder ab 3 Jahren.

Vondelstr. 4-8 (Südstadt), Tel. 88 87 72 22, www.comedia-koeln.de

