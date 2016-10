Ausgabe November 2016

Anzeige: Jewellry fort he wild hearted!

Wolf Pionteks Wilde Juwelen sind seit 20 Jahren eine feste Größe für außergewöhnliches Schmuck-Design in Köln und nach 8-jährigem Zwischenspiel in der Innenstadt jetzt wieder glücklich zurück im Belgischen Viertel.

Jeden Monat pilgern Kunden aus allen Teilen der Welt in sein Atelier und Ladengeschäft in der Limburger Str. 8., um seine ausgefallenen Kreationen an wilden Eheringen, Antragsringen, Totenkopf-Ringen und viele andere wilde Objekte zu kaufen oder sich anfertigen zu lassen.

Alle Schmuckstücke sind handgemachte Unikate und jeder kann hier sein besonderes Lieblingsstück finden – ob für sich oder seinen Partner.

Aber es gibt nicht nur Schmuck bei Wolf Piontek zu entdecken… von seinen Reisen schleppt er immer wieder einzigartige und inspirierende „Spielzeuge“ an, die er ebenfalls in seinem Laden ausstellt und auch verkauft.

Ob alte Flugzeugpropeller, Oldtimer Motorräder, Vintage Gitarren, Bässe und Verstärker, alte Original Plakate, besondere Edelsteine, Kunst des 20. Jahrhunderts… mit anderen Worten: wunderschöne ausgefallene, dekorative und oft seltene Objekte, die mit Liebe zum Detail hergestellt wurden.

Limburger Str. 8 (Belgisches Viertel), Ö: Di-Fr 11-18h, Sa 11-17h, Tel.: 952 21 18, www.wolfpiontek.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!