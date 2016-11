Deutschlands größte Halloweenparty

Ausgabe November 2016

Ein voller Erfolg durch viel Liebe zum Detail

Mit 8.000 Feierwütigen war der Innenraum der LANXESS arena ausverkauft. Mindestens 90 Prozent der Zuschauer waren verkleidet und sorgten damit für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Mit aufwendig produziertem Videocontent für die riesigen LED-Flächen wurden die Besucher mit jedem DJ in Themen-Welten, von der Hölle bis zur Freakshow, entführt. Ein besonderes Highlight war der Headliner Martin Solveig. Als Ghostbuster verkleidet, wie einst Bill Murray 1984 im Hollywood-Film, betrat er zum Ghostbusters-Theme-Song um 1 Uhr die Bühne und brachte die Zuschauer für anderthalb Stunden zum Toben. Das Duo Plastik Funk hielt die Party-Atmosphäre in der Arena noch bis 4 Uhr am Morgen aufrecht. Auch die anderen Auftritte wurden von Tänzerinnen, Artisten, moderner Licht- und Tontechnik, Pyro- und Lasershows begleitet. Zu den Attraktionen zählten Luftakrobatik, Stelzenläufer und LED-Roboter. Der Einsatz neuer Laser-Beam-Bars beeindruckte die Menge mit bisher unrealisierbaren Lichtkonzepten.

Unter den zahlreichen prominenten Partygästen waren Deutschlands Youtube-Stars Bianca Heinicke (BibisBeautyPalace) und Julian Claßen sowie Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, Moderatorin Lisa Loch, Schauspielerin Mirja Boes, Sängerin Leo Bartsch, Sänger Tom Gaebel, RTL-West Chef Jörg Zajonc und RTL-Moderator Christian Bilgeri.

„Ich bin sehr stolz, was wir da auf die Beine gestellt haben“, resümierte Deiters-Inhaber und Veranstalter Herbert Geiss. „Wir machen das alles bei Deiters inhouse, vom Grundkonzept über die einzelnen Choreos bis zum Videocontent der LED-Wände. Das waren zehn Monate harte Arbeit für meine Mitarbeiter und mich, und das im Prinzip nebenbei, weil wir ja kein klassischer Veranstalter sind.“

