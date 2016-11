Ausgabe November 2016

Anzeige: Tradition auf der „Schäl Sick“

Nach 3 Jahren Umbau- und Renovierungsarbeiten hat das Deutzer Brauhaus am 21. März 2016 seine Pforten wieder geöffnet. An dem geschichtsträchtigen Ort des Deutzer Bahnhofs, der 1845 eröffnet wurde, erstrahlt das neue gastronomische Werk des Betreibers Deutz Connection Gastro GmbH & Co. KG.

Das Deutzer Brauhaus bietet bis zu 400 Gästen Platz in Räumlichkeiten verschiedenster Art und Größe, die mit Liebe zum Detail geschaffen wurden und das Thema „Reisen“ widerspiegeln. Die Galerie bietet einen Blick in die Bahnhofshalle und ist umgeben von historischen Bildern des Deutzer Bahnhofs. Man findet antike Koffer, nostalgische Hutablagen sowie historische Stadtkarten von Köln an den Wänden und an der Decke. Auf der Terrasse befinden sich ca. 300 weitere Sitzplätze im Schutz großer, alter Bäume.

Die Speisekarte bietet ein breites Angebot an Kölschen Speisen und Brauhausspezialitäten. Eine weitere Neuigkeit ist die angegliederte „Metzgerei“ im Bahnhofsgebäude, die den Bahnreisenden mit einen schnellen Snack wie einem Düxer Käsebrot, einem Laugenbrötchen mit Kassler und Krautsalat oder einer Currywurst versorgt.

Ottoplatz 7 (Deutz), Ö Brauhaus: Mo-So ab 10h, Ö Metzgerei: Mo-So 6-20h, Tel. 89 99 84 20, www.deutzerbrauhaus.de

