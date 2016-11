Ausgabe November 2016

Anzeige: Modeschmuck, Accessoires und vieles mehr von über 50 Marken – von deutschen Jungdesignern bis zu internationalen Brands – das wartet auf neugierige Kunden in der Kölner Filiale von „La Seda“.

Hier finden Sie Accessoires und Modeschmuck in jedem gewünschten Farbton, feine Kettchen, Armbänder, Ohrringe,und eine Riesenauswahl an Tüchern und Schals aus Naturmaterialien. Dazu ist der Shop eine wahre Fundgrube an Geschenkideen für Frauen. Und für Männer gibt es Lederarmbänder und schöne T-Shirts mit coolen Fahrradmotiven in Fair-Trade Biobaumwolle!

Neben Ledertaschen und Portmonees von Dothebag und Sticks & Stones ist der Laden im Belgischen Viertel auch auf besonders hochwertigen Ledertaschen mit Bügelverschluss von Volker Lang spezialisiert. Eine zweite Filiale gibt es in Dortmund.

Brüsseler Straße 100a, Eingang Bismarckstraße, Tel. 469 59 61, Ö: Mo-Fr 13-18.30h, Sa 11-18h, www.laseda.de

