Die Geschwister

Ausgabe November 2016

D 2016, R: Jan Krüger

Thies bestimmt als Mitarbeiter einer Immobilienverwaltungsgesellschaft, welche Mieter an die begehrten Wohnungen seiner Firma im beliebten Berliner Bezirk Neukölln kommen. Eigentlich ist er beinhart und geschäftstüchtig, doch diesmal überlässt er dem Geschwisterpaar Bruno und Ines eine Wohnung, ohne dass diese die nötigen Referenzen nachweisen können. Thies hat sich in Bruno verliebt – die Beziehung der beiden läuft gut an, erweist sich dann aber angesichts der starken Bindung der Geschwister als problematisch. Jan Krüger inszeniert das Dreiecksdrama als modernes Märchen, das er minimalistisch, aber mit viel Gespür für die urbane Atmosphäre der Geschichte umsetzt.

