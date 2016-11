Ausgabe November 2016

4.11., 18.30h; 5.11., 10h, 14h und 18h; 6.11., 12h und 16h, Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz, Köln, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de, 32-63,50 €

Wenn der Zeremonienmeister Mickey Maus seine Freunde Minnie Maus, Donald Duck und Goofy Anfang November in der Lanxess-Arena aufs Glatteis führt, ist das keineswegs böse gemeint. In der Familienunterhaltungsshow „Disney on Ice – 100 Jahre voller Zauber“ zeigen die beliebten Trickfilm-Stars ihr Talent auf Schlittschuhen. Zu ihnen gesellen sich Figuren aus Disney-Klassikern wie „Cinderella“, „Arielle“ oder „Schneewittchen“ sowie Publikumslieblinge aus den etwas jüngeren Pixar-Produktionen „Aladdin“, „Toy Story“ und „Findet Nemo“. Natürlich darf in dem Zusammenhang gerade die Oscar-prämierte „Eiskönigin“ nicht fehlen. Die neue Eislauf-Show feiert die märchenhafte Welt, deren Fundamente Walt Disney einst schuf- mit 30 Songs aus 14 verschiedenen Filmen, in stimmungsvoll ausgestatteten Szenen und mit zauberhaften Choreografien.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!