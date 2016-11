Ausgabe November 2016

Das Literaturhaus Köln stellt in Zusammenarbeit mit dem Kölner Stadt-Anzeiger zum 14. Mal „Ein Buch für die Stadt“ vor.

In 2016 ist es der Debutroman „Erst grau dann weiß dann blau“ der niederländischen Autorin Margriet de Moor. Margriet de Moor, eine der bedeutendsten niederländischen Autorinnen der Gegenwart, studierte Klavier und Gesang, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Bereits ihr erster Roman „Erst grau dann weiß dann blau“ wurde ein großer Erfolg. Seit 2003 wird alljährlich zur Förderung der Literatur und des Literaturverständnisses in Köln und der Region zwischen Eifel und Bergischem Land ein ausgewähltes Buch in den Mittelpunkt gerückt.

Ein Buch für die Stadt, 6.-11.11., div. Locations, alle Veranstaltungen zu „Ein Buch für die Stadt“ findet ihr hier.

