Ausgabe November 2016

Kreissparkasse Köln präsentiert 2. Ausgabe „Kölsche Heimat“

Nach ihrem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr geht „Kölsche Heimat“ mit einer neuen Folge unter dem Motto „Jesellijes Jemölsch“ in die zweite Runde. „Jesellijes Jemölsch“ ist das Ergebnis von ungewöhnlichen musikalischen Begegnungen. Kölsche Bands und Musiker der unterschiedlichsten Stilrichtungen und Generationen wurden für die Produktion zur Zusammenarbeit eingeladen. So konnte Wohlbekanntes aus dem eigenen oder fremden Repertoire neu interpretiert werden, und ungewohnte Kooperationen ließen ganz neue Lieder entstehen. Auf den 17 Titeln der CD verbinden sich das traditionelle Heimat- und Volkslied mit Jazz, Country- und Weltmusikklängen bis hin zum Hip-Hop- und Rap-Sound. Zu den mitwirkenden Künstlern gehören neben Urgesteinen der kölschen Musikszene wie Bläck Fööss, Höhner und Brings unter anderem auch jüngere Bands wie Kasalla oder Kölsch Cats, die 2015 den Talentwettbewerb „Loss mer singe“ gewonnen haben. Die CD wird ergänzt durch ein Booklet mit vielen interessanten Infos zu den Musikern und ihren Musikstücken. Der künstlerische Kopf und Leiter von „Kölsche Heimat“ ist Helmut Frangenberg. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Journalist und Redakteur arbeitet Frangenberg als Herausgeber und Autor in Köln. Zudem ist er Mitorganisator von „Loss mer singe“ sowie Sitzungspräsident der Kneipensitzung „Jeckespill“.

Die 1. und 2. Folge der “Kölsche Heimat” kann unter www.koelscheheimat.de kostenpflichtig heruntergeladen werden. Online-Kunden zahlen 5€ und Nicht-Kunden 8,99€ für die gesamte Ausgabe. Der Reinerlös fließt an die teilnehmenden Künstler.

